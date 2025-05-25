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25 травня, 23:35
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Швидших просто не буває: салат "Свіженький на кожен день" – лічені хвилини для задоволення

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат "Свіженький" готується за 5 хвилин з простих інгредієнтів: моркви, огірків, сиру, сметани, часнику, солі та перцю.
  • Цей швидкий рецепт підходить для щоденного приготування, оскільки всі інгредієнти завжди є в холодильнику.

У весняний період трапеза без салату просто неможлива. І подати щось смачне та оригінальне цілком реально за лічені хвилини.

Цей салат можна готувати кожного дня, адже усі інгредієнти завжди будуть у вашому холодильнику, а процес приготування займає лише кілька хвилин. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Смачненьке", до якого можна звертатися за будь-якої нагоди. 

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Рецепт салату "Свіженький"

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 1 морква;
– 2 огірки;
– 150 грамів сиру;
– 3 столові ложки сметани;
– 3 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.

Приготування

  1. Моркву та огірки грубо натираємо. 
  2. Сир також перетираємо та змішуємо з морквою та огірком. 
  3. Окремо змішуємо сметану, часник, сіль та перець.
  4. Заправляємо салат. 
  5. Подаємо з будь-якими інгредієнтами. 

Смачного!

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