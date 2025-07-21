Знахідка для тих, хто любить сир: простий сніданок за 10 хвилин
- Сніданок можна приготувати за 10 хвилин, використовуючи кілька простих інгредієнтів.
- Цей швидкий рецепт підходить для любителів сиру, які хочуть яскраво розпочати день.
Навіть коли часу обмаль ви можете подарувати собі яскравий початок дня. Кілька простих інгредієнтів – і смачний сніданок вже на вашому столі.
Ви не мусите довго стояти біля плити, щоб подарувати рідним апетитний та ситний сніданок. Ніжний сир, тісто та улюблена кава – саме так потрібно починати день, який буде сповнений перемог, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Як швидко приготувати смачний сніданок з сиром?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 150 мілілітрів кефіру;
– 2 яйця;
– дрібка цукру;
– 2 столові ложки олії;
– 5 грамів розпушувача;
– 200 грамів сулугуні.
Приготування:
У глибокій мисці з’єднайте кефір кімнатної температури, яйце та рослинну олію. Додайте сіль і цукор, поступово всипте борошно, змішане з розпушувачем, та замісіть м’яке тісто.
Розділіть його на дві рівні частини, сформуйте кульки, накрийте рушником і дайте трохи відпочити.
Тим часом приготуйте начинку: змішайте натертий сир із яйцем та дрібкою солі, добре перемішайте.
Розкачайте одну частину тіста в круглий пласт, викладіть на нього начинку, накрийте другим розкачаним шматком тіста.
Злегка притисніть краї, розкачайте до розміру, трохи меншого за діаметр сковорідки.
Обсмажуйте пиріг на сухій сковороді під кришкою по 5 – 7 хвилин з обох боків на слабкому вогні до рум’яної скоринки.
Смачного!
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