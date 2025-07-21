Знахідка для тих, хто любить сир: простий сніданок за 10 хвилин

Навіть коли часу обмаль ви можете подарувати собі яскравий початок дня. Кілька простих інгредієнтів – і смачний сніданок вже на вашому столі.

Ви не мусите довго стояти біля плити, щоб подарувати рідним апетитний та ситний сніданок. Ніжний сир, тісто та улюблена кава – саме так потрібно починати день, який буде сповнений перемог, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Як швидко приготувати смачний сніданок з сиром?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів борошна;

– 150 мілілітрів кефіру;

– 2 яйця;

– дрібка цукру;

– 2 столові ложки олії;

– 5 грамів розпушувача;

– 200 грамів сулугуні.

Приготування:

У глибокій мисці з’єднайте кефір кімнатної температури, яйце та рослинну олію. Додайте сіль і цукор, поступово всипте борошно, змішане з розпушувачем, та замісіть м’яке тісто. Розділіть його на дві рівні частини, сформуйте кульки, накрийте рушником і дайте трохи відпочити. Тим часом приготуйте начинку: змішайте натертий сир із яйцем та дрібкою солі, добре перемішайте. Розкачайте одну частину тіста в круглий пласт, викладіть на нього начинку, накрийте другим розкачаним шматком тіста. Злегка притисніть краї, розкачайте до розміру, трохи меншого за діаметр сковорідки. Обсмажуйте пиріг на сухій сковороді під кришкою по 5 – 7 хвилин з обох боків на слабкому вогні до рум’яної скоринки.

Смачного!

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