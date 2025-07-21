Вы не должны долго стоять у плиты, чтобы подарить родным аппетитный и сытный завтрак. Нежный сыр, тесто и любимый кофе – именно так нужно начинать день, который будет полон побед, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Как быстро приготовить вкусный завтрак с сыром?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов муки;

– 150 миллилитров кефира;

– 2 яйца;

– щепотка сахара;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 5 граммов разрыхлителя;

– 200 граммов сулугуни.

Приготовление:

В глубокой миске соедините кефир комнатной температуры, яйцо и растительное масло. Добавьте соль и сахар, постепенно всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите мягкое тесто. Разделите его на две равные части, сформируйте шарики, накройте полотенцем и дайте немного отдохнуть. Тем временем приготовьте начинку: смешайте натертый сыр с яйцом и щепоткой соли, хорошо перемешайте. Раскатайте одну часть теста в круглый пласт, выложите на него начинку, накройте вторым раскатанным куском теста. Слегка прижмите края, раскатайте до размера, чуть меньшего диаметра сковородки. Обжаривайте пирог на сухой сковороде под крышкой по 5 – 7 минут с обеих сторон на слабом огне до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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