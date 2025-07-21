Вы не должны долго стоять у плиты, чтобы подарить родным аппетитный и сытный завтрак. Нежный сыр, тесто и любимый кофе – именно так нужно начинать день, который будет полон побед, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Как быстро приготовить вкусный завтрак с сыром?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 300 граммов муки;
– 150 миллилитров кефира;
– 2 яйца;
– щепотка сахара;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 200 граммов сулугуни.

Приготовление:

  1. В глубокой миске соедините кефир комнатной температуры, яйцо и растительное масло. Добавьте соль и сахар, постепенно всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите мягкое тесто.

  2. Разделите его на две равные части, сформируйте шарики, накройте полотенцем и дайте немного отдохнуть.

  3. Тем временем приготовьте начинку: смешайте натертый сыр с яйцом и щепоткой соли, хорошо перемешайте.

  4. Раскатайте одну часть теста в круглый пласт, выложите на него начинку, накройте вторым раскатанным куском теста.

  5. Слегка прижмите края, раскатайте до размера, чуть меньшего диаметра сковородки.

  6. Обжаривайте пирог на сухой сковороде под крышкой по 5 – 7 минут с обеих сторон на слабом огне до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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