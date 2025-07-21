Вы не должны долго стоять у плиты, чтобы подарить родным аппетитный и сытный завтрак. Нежный сыр, тесто и любимый кофе – именно так нужно начинать день, который будет полон побед, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Как быстро приготовить вкусный завтрак с сыром?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов муки;
– 150 миллилитров кефира;
– 2 яйца;
– щепотка сахара;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 200 граммов сулугуни.
Приготовление:
В глубокой миске соедините кефир комнатной температуры, яйцо и растительное масло. Добавьте соль и сахар, постепенно всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите мягкое тесто.
Разделите его на две равные части, сформируйте шарики, накройте полотенцем и дайте немного отдохнуть.
Тем временем приготовьте начинку: смешайте натертый сыр с яйцом и щепоткой соли, хорошо перемешайте.
Раскатайте одну часть теста в круглый пласт, выложите на него начинку, накройте вторым раскатанным куском теста.
Слегка прижмите края, раскатайте до размера, чуть меньшего диаметра сковородки.
Обжаривайте пирог на сухой сковороде под крышкой по 5 – 7 минут с обеих сторон на слабом огне до румяной корочки.
Приятного аппетита!
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