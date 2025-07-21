Ви не мусите довго стояти біля плити, щоб подарувати рідним апетитний та ситний сніданок. Ніжний сир, тісто та улюблена кава – саме так потрібно починати день, який буде сповнений перемог, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Як швидко приготувати смачний сніданок з сиром?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 150 мілілітрів кефіру;
– 2 яйця;
– дрібка цукру;
– 2 столові ложки олії;
– 5 грамів розпушувача;
– 200 грамів сулугуні.

Приготування:

  1. У глибокій мисці з’єднайте кефір кімнатної температури, яйце та рослинну олію. Додайте сіль і цукор, поступово всипте борошно, змішане з розпушувачем, та замісіть м’яке тісто.

  2. Розділіть його на дві рівні частини, сформуйте кульки, накрийте рушником і дайте трохи відпочити.

  3. Тим часом приготуйте начинку: змішайте натертий сир із яйцем та дрібкою солі, добре перемішайте.

  4. Розкачайте одну частину тіста в круглий пласт, викладіть на нього начинку, накрийте другим розкачаним шматком тіста.

  5. Злегка притисніть краї, розкачайте до розміру, трохи меншого за діаметр сковорідки.

  6. Обсмажуйте пиріг на сухій сковороді під кришкою по 5 – 7 хвилин з обох боків на слабкому вогні до рум’яної скоринки.

Смачного!

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