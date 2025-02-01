1 лютого 2025, 10:31
Неймовірні сіннабони: рецепт ароматної насолоди від фіналістки "МастерШеф-14"
Сіннабони – це не просто булочки, а смачний десерт, який люблять практично усі. Аромат кориці наповнює оселю і допомагає створити атмосферу затишку.
Цей рецепт ідеально підходить для домашньої випічки. Нехай його простота вас не вводить в оману – результат вийде ніжним і смачним, повідомляє 24 Канал з посиланням на Instagram Аннет Вовк.
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Рецепт сіннабонів
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 250 грамів сиру (5%);
– 120 грамів цукрозамінника;
– 340 грамів рисового борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 50 грамів вершкового або кокосового масла;
– кориця – до смаку;
– мед – за бажанням.
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте яйця, сир та цукрозамінник. Перемішайте виделкою або блендером, щоб маса стала однорідною.
- Додайте борошно з розпушувачем і замісіть м’яке тісто.
- Загорніть його у харчову плівку й залиште в холодильнику на 20 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко пергаментом або змастіть олією.
- Розтопіть масло й дайте йому трохи охолонути.
- Дістаньте тісто, розкачайте його в тонкий пласт. Рівномірно змастіть маслом, посипте корицею. Акуратно скрутіть у рулет.
- Розріжте рулет на рівні частини. Викладіть заготовки на деко зрізом вниз. Змастіть жовтком.
- Випікайте приблизно 20 хвилин, доки булочки не стануть рум’яними.
- За бажанням полийте готові сіннабони медом.
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