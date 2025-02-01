Цей рецепт ідеально підходить для домашньої випічки. Нехай його простота вас не вводить в оману – результат вийде ніжним і смачним, повідомляє 24 Канал з посиланням на Instagram Аннет Вовк.

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Рецепт сіннабонів

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 250 грамів сиру (5%);

– 120 грамів цукрозамінника;

– 340 грамів рисового борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 50 грамів вершкового або кокосового масла;

– кориця – до смаку;

– мед – за бажанням.

Приготування:

У глибокій мисці змішайте яйця, сир та цукрозамінник. Перемішайте виделкою або блендером, щоб маса стала однорідною. Додайте борошно з розпушувачем і замісіть м’яке тісто. Загорніть його у харчову плівку й залиште в холодильнику на 20 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко пергаментом або змастіть олією. Розтопіть масло й дайте йому трохи охолонути. Дістаньте тісто, розкачайте його в тонкий пласт. Рівномірно змастіть маслом, посипте корицею. Акуратно скрутіть у рулет. Розріжте рулет на рівні частини. Викладіть заготовки на деко зрізом вниз. Змастіть жовтком. Випікайте приблизно 20 хвилин, доки булочки не стануть рум’яними. За бажанням полийте готові сіннабони медом.

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