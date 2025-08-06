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6 серпня, 13:52
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Просто змішати і в духовку: ніжна сирна запіканка, яка виходить пишною і без борошна

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Сирна запіканка – ідеальний варіант сніданку або перекусу для всієї сім'ї.
  • Завдяки вдалому, а головне простому рецепту, вона виходить неймовірно ніжною та пишною.

Сирна запіканка без борошна – ідеальне частування для тих, хто прагне солодкого без зайвого клопоту з приготуванням. Ця легка і повітряна страва обіцяє домашній смак, який неможливо придбати в магазинах.

А ще це найкращий варіант сніданку або ситного перекусу. Рецептом ніжної сирної запіканки без борошна ділиться 24 Канал з посиланням на News24.

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Як приготувати сирну запіканку без борошна?

  • Час: 1 година
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти:
– 0,5 кілограма кисломолочного сиру; 
– 3 столові ложки сметани; 
– 2 яйця; 
– 3 столові ложки манної крупи; 
– 2 столові ложки цукру; 
– дрібка солі; 
– ванільний цукор за бажанням.

Приготування:

  1. Перетріть сир або перебийте в блендері разом з іншими інгредієнтами. Маса має вийти однорідна.
     
  2. У форму для випікання з діаметром 18 сантиметрів перекладіть масу та відправте у духовку випікатись при 180 градусів на 45 – 50 хвилин. 
     
  3. Готову запіканку за бажанням присипте цукровою пудрою та прикрасьте сезонними ягодами.

Смачного!

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