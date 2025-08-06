Сирна запіканка без борошна – ідеальне частування для тих, хто прагне солодкого без зайвого клопоту з приготуванням. Ця легка і повітряна страва обіцяє домашній смак, який неможливо придбати в магазинах.

А ще це найкращий варіант сніданку або ситного перекусу. Рецептом ніжної сирної запіканки без борошна ділиться 24 Канал з посиланням на News24. Читайте також Кращого пирога на Спаса не існує: шарлотка з яблуками, яка вийде у всіх Як приготувати сирну запіканку без борошна? Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 0,5 кілограма кисломолочного сиру;

– 3 столові ложки сметани;

– 2 яйця;

– 3 столові ложки манної крупи;

– 2 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– ванільний цукор за бажанням. Приготування: Перетріть сир або перебийте в блендері разом з іншими інгредієнтами. Маса має вийти однорідна.

У форму для випікання з діаметром 18 сантиметрів перекладіть масу та відправте у духовку випікатись при 180 градусів на 45 – 50 хвилин.

Готову запіканку за бажанням присипте цукровою пудрою та прикрасьте сезонними ягодами. Смачного! Теж приготуйте: ягідна панакота без цукру, що не шкодить фігурі.