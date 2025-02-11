11 лютого, 15:49
Елементарна та пишна сирна запіканка в духовці: рецепт прямо з дитинства
Ніжна сирна запіканка є популярним десертом, який подобається як дорослим, так і дітям. Ця поживна страва не лише смачна, але й дуже корисна.
Цей нехитрий смаколик вийде у кожного – незалежно від кулінарних навичок. Рецептом пишної сирної запіканки ділиться 24 Канал з посиланням на TikTok @_fil.anna_.
Читайте також Яблучні троянди з листкового тіста: простий рецепт вишуканої випічки
Пишна сирна запіканка
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– дрібка солі;
– 100 грамів цукру;
– 1 пакетик (16 грамів) ванільного цукру;
– 600 грамів кисломолочного сиру;
– 200 грамів сметани;
– 60 грамів манки.
Як приготувати сирну запіканку: дивіться відео
Приготування:
- До яєць додайте сіль, цукор та ванільний цукор. Збийте масу міксером до пишності.
- Додайте сметану, кисломолочний сир і манку. Збийте блендером до однорідності.
Залиште на 10 хвилин.
- Викладіть сирну масу в форму, застелену пергаментом. Можете зверху додати улюблені ягоди.
- Випікайте десерт в розігрітій до 170 градусів духовці протягом 1 години.
Смачного!
Спробуйте також: шоколадний торт з печива, який не треба випікати.