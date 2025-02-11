Елементарна та пишна сирна запіканка в духовці: рецепт прямо з дитинства

Ніжна сирна запіканка є популярним десертом, який подобається як дорослим, так і дітям. Ця поживна страва не лише смачна, але й дуже корисна.

Цей нехитрий смаколик вийде у кожного – незалежно від кулінарних навичок. Рецептом пишної сирної запіканки ділиться 24 Канал з посиланням на TikTok @_fil.anna_. Читайте також Яблучні троянди з листкового тіста: простий рецепт вишуканої випічки Пишна сирна запіканка Час: 1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин Порції: 8 – 10 Інгредієнти:

– 3 яйця;

– дрібка солі;

– 100 грамів цукру;

– 1 пакетик (16 грамів) ванільного цукру;

– 600 грамів кисломолочного сиру;

– 200 грамів сметани;

– 60 грамів манки. Як приготувати сирну запіканку: дивіться відео Приготування: До яєць додайте сіль, цукор та ванільний цукор. Збийте масу міксером до пишності.

Додайте сметану, кисломолочний сир і манку. Збийте блендером до однорідності.

Залиште на 10 хвилин.

Викладіть сирну масу в форму, застелену пергаментом. Можете зверху додати улюблені ягоди. Випікайте десерт в розігрітій до 170 градусів духовці протягом 1 години. Смачного! Спробуйте також: шоколадний торт з печива, який не треба випікати.