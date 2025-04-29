29 квітня, 07:55
Замість сирників та бутербродів: рецепт маленьких сирних перепічок – в них закохуються одразу
Цей швидкий рецепт швидко увійде у ваш кулінарний арсенал. Перепічки виходять ніжними й смачними, а жодної мороки з тістом у вас не буде.
Ці сирні перепічки здатні замінити сирники та бутерброди. Вони легкі у виконанні та потребують мінімум часу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
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Рецепт сирних перепічок
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яйця (2 тісто + 1 змащування);
– пів чайної ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 4 столові ложки рослинної олії;
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 300 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 150 грамів сиру Сулугуні.
Приготування:
- Яйця кімнатної температури розбиваємо в миску, додаємо сіль, цукор і вливаємо олію. Перемішуємо за допомогою вінчика або виделки.
- Додаємо сир будь-якої жирності і знову добре перемішуємо, поки не отримаємо однорідну масу. Далі всипаємо борошно разом із розпушувачем. Найкраще попередньо змішати ці сухі інгредієнти й просіяти, але якщо немає часу — можна додавати відразу.
- Змішуємо тісто спочатку ложкою, а потім злегка вимішуємо руками. Воно повинне бути м’яким, ніжним і трохи липким, схожим на тісто для сирників, але трохи густішим. Додатково борошно підсипати або обвалювати в ньому не потрібно.
- Формуємо з тіста ковбаску та розрізаємо її на вісім частин.
- З кожної частини руками формуємо пласку перепічку, просто розтягуючи й придавлюючи шматочок тіста. Робимо це без додаткового борошна.
- Викладаємо заготовки на деко з пергаментом і змащуємо їх яйцем зверху.
- Посипаємо натертим сиром (краще використовувати тягучий, наприклад, сулугуні). Чим більше сиру, тим смачнішими й рум’янішими будуть перепічки.
- Випікаємо у духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 18 – 20 хвилин.
Смачного!
Їх хоч кожен день готуй: солодкі кексики за лічені хвилини.