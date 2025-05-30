Кращі за сирники: рецепт сирних пончиків, які підкорюють з першого ж шматочка

Пухкі сирні пончики стануть справжнім подарунком для вас та ваших рідних. Це чудова нагода почати новий день з мажорного акорду!

Сирники – далеко не єдина опція для смачного та поживного сніданку. Вам точно варто поповнити свій кулінарний арсенал сирними пончиками, якими захоплюються як дорослі, так і діти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт сирних пончиків

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 3 столові ложки цукру;

– 1/2 чайної ложки розпушувача;

– 100 грамів борошна;

– дрібка солі;

– олія для смаження.

Приготування:

Перетираємо сир із яйцем та цукром до кремоподібної маси. Після цього всипаємо дрібку солі, додаємо розпушувач і поступово підмішуємо борошно, замішуємо м’яке, еластичне тісто. Ділимо тісто на чотири частини. З кожної частини формуємо ковбаску приблизно 3 сантиметри у діаметрі. Нарізаємо ковбаски ножем на шматочки, з кожного робимо акуратну кульку. У глибокій каструлі нагріваємо олію на середньому вогні – її має бути достатньо, щоб пончики могли вільно плавати. Обережно опускаємо тісто в гарячу олію порціями й обсмажуємо до золотистої скоринки з усіх боків. Готові пончики викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Після охолодження щедро посипаємо цукровою пудрою й подаємо до столу.

Смачного!

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