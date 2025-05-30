Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Кращі за сирники: рецепт сирних пончиків, які підкорюють з першого ж шматочка
30 травня, 08:17
3

Кращі за сирники: рецепт сирних пончиків, які підкорюють з першого ж шматочка

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт сирних пончиків вимагає 250 грамів кисломолочного сиру, 1 яйце, 3 столові ложки цукру, 1/2 чайної ложки розпушувача, 100 грамів борошна, дрібку солі та олію для смаження.
  • Ці сирні пончики є чудовою альтернативою сирникам для смачного та поживного сніданку.

Пухкі сирні пончики стануть справжнім подарунком для вас та ваших рідних. Це чудова нагода почати новий день з мажорного акорду!

Сирники – далеко не єдина опція для смачного та поживного сніданку. Вам точно варто поповнити свій кулінарний арсенал сирними пончиками, якими захоплюються як дорослі, так і діти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Цікаво Не страва, а легенда: як приготувати той самий гуцульський банош – від запаху тектимуть слинки

Рецепт сирних пончиків 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 250 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки цукру;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– 100 грамів борошна;
– дрібка солі;
– олія для смаження. 

Приготування: 

  1. Перетираємо сир із яйцем та цукром до кремоподібної маси.

  2. Після цього всипаємо дрібку солі, додаємо розпушувач і поступово підмішуємо борошно, замішуємо м’яке, еластичне тісто.

  3. Ділимо тісто на чотири частини. З кожної частини формуємо ковбаску приблизно 3 сантиметри у діаметрі.

  4. Нарізаємо ковбаски ножем на шматочки, з кожного робимо акуратну кульку.

  5. У глибокій каструлі нагріваємо олію на середньому вогні – її має бути достатньо, щоб пончики могли вільно плавати.

  6. Обережно опускаємо тісто в гарячу олію порціями й обсмажуємо до золотистої скоринки з усіх боків.

  7. Готові пончики викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

  8. Після охолодження щедро посипаємо цукровою пудрою й подаємо до столу.

Смачного!

Секрет, який стане у пригоді: як прибрати гіркоту редиски