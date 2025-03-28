Це легко, швидко і дуже смачно: готуємо сирні вафлі з зіркою "VIP Тернопіль" Тетяною Песик
У зірок рідко коли випадає можливість довго чаклувати на кухні. Їм доводиться готувати в обмежений час, але результат від цього точно не страждає.
Тетяна Песик завоювала народну любов як талановита комікеса, чиї номери з Тарасом Стадницьким та Володимиром Гевком викликають такий приємний сміх. Багато часу зірка присвячує шоу на "Новому каналі", але це не заважає їй насолоджуватися улюбленими стравами, розповідає 24 Канал.
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Один з її "коронних" рецептів – сирні вафлі. Ця страва відома ще з Середньовіччя та часто з'являлася на столах короліві і предстаників шляхетних родів.
Та справжній вафельний бум відбувся у XVII столітті, коли винайшли зручну вафельницю у формі сковорідки. Нині відомо понад 100 різновидів ласощів, не кажучи вже про кількість рецептів.
Це може бути як варіант легкого сніданку! За бажанням, викладіть на готові вафлі крем-сир, руколу, помідори чері, перо зеленої цибулі та червону рибку. Якщо ж не хочете, буде смачно й без добавок,
– каже Тетяна Песик.
Рецепт сирних вафлів від Тетяни Песик
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 пачка сир кисломолочного сиру (180 грамів);
– 1 яйце;
– 1 столова ложка борошна;
– дрібка солі;
– 1 чайна ложка крохмалю;
– 2 – 3 гілочки петрушки.
Приготування:
- У глибокій тарілці розімніть сир виделкою. Додайте яйце й перемішайте.
- Всипте борошно та крохмаль. Доведіть до смаку сіллю. Подрібніть петрушку й ретельно змішайте всі інгредієнти.
- Обсмажте на вафельниці або домашньому грилі без додавання олії. На сирних вафлях з обох боків має утворитися золотиста скоринка.
Смачного!
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