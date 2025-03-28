Татьяна Песик завоевала народную любовь как талантливая комикеса, чьи номера с Тарасом Стадницким и Владимиром Гевко вызывают такой приятный смех. Много времени звезда посвящает шоу на "Новом канале", но это не мешает ей наслаждаться любимыми блюдами, рассказывает 24 Канал.

Читайте также И главное – без грамма майонеза: салат "Одесса" за 10 минут, который расхваливают поколениями

Один из ее "коронных" рецептов – сырные вафли. Это блюдо известно еще со Средневековья и часто появлялось на столах королей и представителей благородных родов.

Но настоящий вафельный бум произошел в XVII веке, когда изобрели удобную вафельницу в форме сковородки. Сейчас известно более 100 разновидностей лакомства, не говоря уже о количестве рецептов.

Это может быть как вариант легкого завтрака! По желанию, выложите на готовые вафли крем-сыр, рукколу, помидоры черри, перо зеленого лука и красную рыбку. Если же не хотите, будет вкусно и без добавок,

– говорит Татьяна Песик.

Рецепт сырных вафель от Татьяны Песик

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 пачка творога творога (180 граммов);

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка муки;

– щепотка соли;

– 1 чайная ложка крахмала;

– 2 – 3 веточки петрушки.

Приготовление:

В глубокой тарелке разомните сыр вилкой. Добавьте яйцо и перемешайте. Всыпьте муку и крахмал. Доведите до вкуса солью. Измельчите петрушку и тщательно смешайте все ингредиенты. Обжарьте на вафельнице или домашнем гриле без добавления масла. На сырных вафлях с обеих сторон должна образоваться золотистая корочка.

Приятного аппетита!

И главное – без муки: как сделать сырники, которые держат форму.