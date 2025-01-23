Не треба ваги: скільки борошна в одній ложці – як правильно відміряти

Зазвичай ми звикли вимірювати борошно за допомогою ваги або склянками. Однак коли потрібна менша порція, то не обов'язково вдаватися до допомоги цих девайсів.

Борошно – це той інгредієнт, який має ключовий вплив на успіх приготування страви. 24 Канал розповідає, як його легко відміряти, аби використати точну кількість.

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Як відміряти борошно ложкою

Якщо немає ваги, то заведено враховувати, що одна стандартна склянка вміщає приблизно 200 грамів борошна. Однак трапляється, що нам потрібна значно менша кількість цього продукту. Як бути, якщо вдома немає електронної ваги?

Ложка допоможе відміряти борошно / Фото Freepik

На допомогу прийде звичайна столова ложка. Вона дозволить легко відміряти приблизну кількість борошна та додати правильну порцію.

Одна столова ложка борошна без гірки містить 5 – 7 грамів продукту. Однак якщо ви набираєте його з гіркою, то збільшуєте показник до 10 – 12 грамів. Ці пропорції дозволять розуміти, скільки борошна ви додаєте та не зіпсувати страву.

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