Є багато способів додати вівсянці смаку. Наприклад, використавши корицю, шоколад, мед чи інші смаколики. Однак результат визначатиме й те, на чому ми її готуємо. 24 Канал пропонує взяти до уваги поради порталу Mashed.

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На чому краще варити вівсянку

Вода виглядає практичним вибором для приготування вівсянки. Вона доступна, не містить калорій і дозволяє відчути природний смак вівса. Варто враховувати, що різниця у смаку та консистенції між вівсянкою на воді та молоці дуже відчутна. Якщо варити її на воді, вона виходить рідшою та ніжнішою. Однак молоко додає вівсянці кремової текстури, що робить її смачнішою.

Улюблений сніданок / Фото Freepik

Часто можна почути рекомендацію змішати для вівсянки воду та молоко, і це може бути найкращою порадою.

Якщо ви полюбляєте додавати до вівсянки солоні інгредієнти, то краще варити її на молоці, адже в такому випадку ніжна основа краще з ними поєднується. Крім того, молоко додає поживності вівсянці: вона стає багатшою на кальцій, вітамін D і білок, що важливо для здоров’я кісток та м’язів.

Для тих, хто не переносить лактозу, можна обрати альтернативне молоко на рослинній основі. Мигдальне молоко додає легку горіхову нотку, а вівсяне молоко підкреслює природний смак вівсянки. Соєве молоко, багате білком, також може стати чудовим варіантом.

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