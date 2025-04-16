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16 квітня, 23:14
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Аби не "прогоріти" на останньому етапі: при якій температурі потрібно випікати паску

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Температура випікання паски залежить від того, чи добре піднялося тісто. 
  • В електричній духовці оптимальна температура 180 градусів, у газовій – 200 – 220 градусів; паску вагою понад 500 грамів випікати мінімум 1 годину, менші – 30 – 40 хвилин.

Правильно замісити тісто та дати йому підійти – це ще далеко не все, що потрібно для ідеальної паски. Важливо правильно фінішувати і добре її спекти.

Досвідчені кулінари наголошують: під час випікання паски важливо обрати правильну температуру. Які саме показники вони рекомендують – розповість 24 Канал

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При якій температурі випікати паску 

Тут головне правило звучить так: температуру випікання паски потрібно регулювати за тим, наскільки вона підросла. Якщо тісто добре збільшилося в обʼємі, то випікати паску можна при 200 градусах.

Випікання – секрет ідеальної паски / Фото Pixabay 

Якщо ж тісто добре не піднялося, то зменшуємо температуру і випікаємо трішки довше. 

Якщо у вас електрична духовка, то зазвичай найкраще для підстрахування виставляти 180 градусів, а на газовій печі – 200 – 220 градусів.

Паску вагою понад 500 грамів потрібно випікати як мінімум 1 годину, а меншим пасочкам буде достатньо 30 – 40 хвилин. 

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