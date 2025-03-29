Щоб не "траванутися": чи можна зберігати суші в холодильнику
- Суші з сирої риби можна зберігати до 3 годин, а в герметичній упаковці – до 12 годин, з копченої риби – до 18 годин.
- Вегетаріанські роли без сиру чи риби можуть зберігатися до 30 годин.
В Україні японська кухня, зокрема суші та роли, набула значної популярності. Ці страви не лише смакують у ресторанах, але й часто замовляють додому. І часто з'їсти все за один присід – важко.
Але зберігати суші протягом тривалого часу не рекомендують. Скільки можна тримати суші в холодильнику розповідає 24 Канал з посиланням на UA Press.
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Скільки можна зберігати суші в холодильнику
Споживачам не рекомендується замовляти роли заздалегідь, оскільки їх не можна зберігати в морозильній камері. Заморожування ролів може зробити їх абсолютно неїстівними та несмачними.
Роли готують або з сирої риби, або з копченої. Саме це і впливає на термін зберігання страви:
- Якщо роли приготовлені з сирої риби, термін їх споживання – не більше 3 годин.
- Якщо їх запакували в герметичну коробку – термін придатності збільшується до 12 годин.
- Термін придатності ролу з копченою рибою – до 18 годин.
Скільки можна зберігати суші / Фото Unsplash
Для попереднього замовлення можуть бути доступні лише вегетаріанські роли. Вони не містять сиру чи риби, мають унікальну властивість залишатися безпечними для споживання навіть після 30 годин приготування.
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