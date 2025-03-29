Але зберігати суші протягом тривалого часу не рекомендують. Скільки можна тримати суші в холодильнику розповідає 24 Канал з посиланням на UA Press.

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Скільки можна зберігати суші в холодильнику

Споживачам не рекомендується замовляти роли заздалегідь, оскільки їх не можна зберігати в морозильній камері. Заморожування ролів може зробити їх абсолютно неїстівними та несмачними.

Роли готують або з сирої риби, або з копченої. Саме це і впливає на термін зберігання страви:

Якщо роли приготовлені з сирої риби, термін їх споживання – не більше 3 годин.

Якщо їх запакували в герметичну коробку – термін придатності збільшується до 12 годин.

Термін придатності ролу з копченою рибою – до 18 годин.



Скільки можна зберігати суші / Фото Unsplash

Для попереднього замовлення можуть бути доступні лише вегетаріанські роли. Вони не містять сиру чи риби, мають унікальну властивість залишатися безпечними для споживання навіть після 30 годин приготування.

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