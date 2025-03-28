Поява білої піни в сковороді слугує попереджувальним знаком про те, що під час приготування страви сталася суттєва помилка. Про що саме мовиться, розповідає 24 Канал з посиланням на Glamour.

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Чому при смаженні котлет виділяється піна

Використання неякісної рослинної олії

Смаження котлет на неякісній рослинній олії може призвести до утворення піни. Наявність білої, пухирчастої маси під час приготування їжі пов'язують і з нерафінованою олією, яка містить сполуки, що руйнуються під впливом тепла. Це може призвести до присутності канцерогенів і підвищеного рівня холестерину в кінцевій страві.

Кулінарам рекомендується надавати перевагу високоякісним оліям при приготуванні котлет, щоб забезпечити безпеку та корисність страви.

Попадання на сковороду іншої рідини

Додавання води на сковорідку вважається суттєвою помилкою, оскільки може призвести до утворення небажаної піни в процесі приготування.

Шеф-кухарі рекомендують використовувати лише якісну олію для досягнення найкращого результату.

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