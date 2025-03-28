Поява білої піни в сковороді слугує попереджувальним знаком про те, що під час приготування страви сталася суттєва помилка. Про що саме мовиться, розповідає 24 Канал з посиланням на Glamour.
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Чому при смаженні котлет виділяється піна
- Використання неякісної рослинної олії
Смаження котлет на неякісній рослинній олії може призвести до утворення піни. Наявність білої, пухирчастої маси під час приготування їжі пов'язують і з нерафінованою олією, яка містить сполуки, що руйнуються під впливом тепла. Це може призвести до присутності канцерогенів і підвищеного рівня холестерину в кінцевій страві.
Кулінарам рекомендується надавати перевагу високоякісним оліям при приготуванні котлет, щоб забезпечити безпеку та корисність страви.
- Попадання на сковороду іншої рідини
Додавання води на сковорідку вважається суттєвою помилкою, оскільки може призвести до утворення небажаної піни в процесі приготування.
Шеф-кухарі рекомендують використовувати лише якісну олію для досягнення найкращого результату.
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