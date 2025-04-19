Щоб не зіпсувалося одразу після свят: як і скільки можна зберігати свинину в холодильнику

Мʼясні смаколики на Великдень тішать рідних та гостей, додаючи святу неповторного настрою. Але важливо знати, як максимально продовжити термін зберігання смачного мʼяса.

Після свята завжди залишається чимало їжі. І важливо встигнути її спожити, аби потім не викидати зіпсовані продукти. 24 Канал розповідає, скільки можна зберігати мʼясні страви зі свинини та як найкраще це робити.

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Як довго можна зберігати страви зі свинини

Важливо розуміти два моменти: спосіб приготування та матеріал, в якому зберігається продукт. Запечена свинина може стояти у холодильнику до 3 днів, а страви домашнього копчення – від 5 до 7 днів.

Справжня насолода / Фото Freepik

Що стосується ємностей, то найкраще розглядати такі варіанти:

Пластикові контейнери: перешкоджають витіканню соків, ізолюють від доступу повітря та не дають стороннім запахам проникати в продукти в холодильнику.

Скляні ємності: так само ефективні, якщо використовувати кришку.

Вакуумні пакети: їх вважають найкращим варіантом для тривалого зберігання, адже вони мінімізують контакт з повітрям.

Простий, як і все геніальне: салат на Великдень з улюблених інгредієнтів.