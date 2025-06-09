Більше – лише з добавками та консервантами: скільки часу може зберігатися натуральний хліб

Хліб – це продукт щоденного раціону, а отже, потрібно вміти визначати його якість. Один з головних секретів – строк зберігання хліба.

Термін зберігання – один з головних критеріїв якості хліба. Експерти встановили "планку", яка дозволить відрізнити натуральний продукт, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Скільки зберігається натуральний хліб

Як зазначають фахівці, термін придатності натурального хліба не перевищує трьох діб. Якщо ж виробник вказує більші строки, то висока ймовірність, що в продукті містяться добавки та консерванти.

Також варто обирати продукцію у паперовій або сітчастій обгортці. Це означає більший контакт з повітрям, а отже, термін зберігання такого хліба коротший.

Біологи зазначають, що термін придатності натурального хліба можна продовжити завдяки стерильним умовам, але навряд чи хтось буде йти на такий крок. Строк свіжості хліба можуть продовжити цукор та жири, які додають у випічку, тому якщо ваш хліб зберігає свіжість тривалий час, це ще автоматично не означає наявність добавок чи консервантів.

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