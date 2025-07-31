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31 липня, 07:04
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Простіше ніж піти у магазин: рецепт сливового варення на сковороді

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Сливове варення є важливою частиною зимових заготовок.
  • Рецепт на сковороді допоможе господиням уникнути зайвих турбот. 

Сливове варення обовʼязково повинна бути у планах на зимові заготівлі. А якщо бажаєте уникнути пригод – обирайте найпростіші рецепти, з якими точно не виникнуть проблеми.

Це варення виходить не лише ароматним та смачним, а й дуже густим. Який би ви смаколик не захотіли приготувати зимою – воно завжди стане у пригоді, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok cook_julija_simonchuk

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Як приготувати сливове варення на сковороді? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 0,5 літра 

Інгредієнти
– 0,5-літрова банка слив;
– 0,5-літрова банка цукру;
– дрібка лимонної кислоти. 

Приготування: 

  1. Сливи миємо, нарізаємо, викладаємо на сковорідку та ставимо на максимальний вогонь.
  2. Готуємо 5 хвилин від моменту закипання, періодично помішуємо.
  3. Додаємо цукор і варимо ще 5 хвилин.
  4. Додаємо лимонну кислоту, кипʼятимо ще 1 хвилину.
  5. Перекладаємо варення в стерильну банку, закатуємо, перевертаємо та накриваємо покривалом до вистигання. 

Смачного!

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