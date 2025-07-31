31 липня, 07:04
Простіше ніж піти у магазин: рецепт сливового варення на сковороді
Основні тези
- Сливове варення є важливою частиною зимових заготовок.
- Рецепт на сковороді допоможе господиням уникнути зайвих турбот.
Сливове варення обовʼязково повинна бути у планах на зимові заготівлі. А якщо бажаєте уникнути пригод – обирайте найпростіші рецепти, з якими точно не виникнуть проблеми.
Це варення виходить не лише ароматним та смачним, а й дуже густим. Який би ви смаколик не захотіли приготувати зимою – воно завжди стане у пригоді, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok cook_julija_simonchuk.
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Як приготувати сливове варення на сковороді?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 0,5 літра
Інгредієнти:
– 0,5-літрова банка слив;
– 0,5-літрова банка цукру;
– дрібка лимонної кислоти.
Приготування:
- Сливи миємо, нарізаємо, викладаємо на сковорідку та ставимо на максимальний вогонь.
- Готуємо 5 хвилин від моменту закипання, періодично помішуємо.
- Додаємо цукор і варимо ще 5 хвилин.
- Додаємо лимонну кислоту, кипʼятимо ще 1 хвилину.
- Перекладаємо варення в стерильну банку, закатуємо, перевертаємо та накриваємо покривалом до вистигання.
Смачного!
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