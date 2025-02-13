Особливе кулінарне надбання: готуємо Слобожанський борщ, який увійшов в історію
Борщ – це справжня гордість української кузні, а деякі варіанти його виконання увійшли в історію. Чому Слобожанський борщ такий особливий та як його приготувати – розповідаємо далі.
Червоний борщ з капустою, буряком та зеленню – одна з характерних страв Слобожанщини, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok sensy_mista. Його головна особливість полягає в тому, що буряк додають в страву раніше, щоб він "прикипів" до борщу та надав йому характерного цегляно-червоного відтінку.
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Про нього у своїх роботах навіть згадував Григорій Квітка-Основ'яненко, коли описував місцеві традиції та кухню. Колись цей борщ подавали разом з круп'яною кашею, тому з'явилася приказка "Борщ та каша – їжа наша".
Рецепт Слобожанського борщу
- Час: 3 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
Борщ:
– 400 грамів яловичини;
– 2 цибулини;
– 300 грамів капусти;
– 1 буряк;
– 5 картоплин;
– 2 моркви;
– квасоля;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка оцту;
– сіль, перець та цукор до смаку.
Фрикадельки:
– 300 грамів яловичого фаршу;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка сметани.
Приготування:
- Варимо яловичину на помірному вогні. Після закипання готуємо м’ясо 5 хвилин. Перший бульйон зливаємо, а в каструлю додаємо чисту воду. Варимо м’ясо ще 2 години.
- Для засмажки нарізаємо цибулю, моркву та буряк соломкою. Пасеруємо цибулю на сковороді кілька хвилин. Додаємо томатну пасту та знімаємо з вогню.
- Окремо обсмажуємо нарізаний буряк. Додаємо трохи бульйону та чайну ложку оцту. Для балансу всипаємо дрібку цукру. Тушимо до м’якості, потім змішуємо буряк із морквою та цибулею.
- В яловичий бульйон додаємо дрібно нарізану капусту і нарізану кубиками картоплю. Варимо 10 хвилин, потім додаємо засмажку, подрібнений часник та спеції.
- Додаємо відварену або консервовану квасолю. Варимо ще 10 хвилин.
- Формуємо фрикадельки, змішавши фарш із яйцем, сметаною та спеціями. Відварюємо їх 15 хвилин, потім додаємо до борщу.
Смачного!
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