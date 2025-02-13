Особливе кулінарне надбання: готуємо Слобожанський борщ, який увійшов в історію

Борщ – це справжня гордість української кузні, а деякі варіанти його виконання увійшли в історію. Чому Слобожанський борщ такий особливий та як його приготувати – розповідаємо далі.

Червоний борщ з капустою, буряком та зеленню – одна з характерних страв Слобожанщини, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok sensy_mista. Його головна особливість полягає в тому, що буряк додають в страву раніше, щоб він "прикипів" до борщу та надав йому характерного цегляно-червоного відтінку.

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Про нього у своїх роботах навіть згадував Григорій Квітка-Основ'яненко, коли описував місцеві традиції та кухню. Колись цей борщ подавали разом з круп'яною кашею, тому з'явилася приказка "Борщ та каша – їжа наша".

Рецепт Слобожанського борщу

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 4

Інгредієнти:

Борщ:

– 400 грамів яловичини;

– 2 цибулини;

– 300 грамів капусти;

– 1 буряк;

– 5 картоплин;

– 2 моркви;

– квасоля;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 2 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка оцту;

– сіль, перець та цукор до смаку.

Фрикадельки:

– 300 грамів яловичого фаршу;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка сметани.

Приготування:

Варимо яловичину на помірному вогні. Після закипання готуємо м’ясо 5 хвилин. Перший бульйон зливаємо, а в каструлю додаємо чисту воду. Варимо м’ясо ще 2 години. Для засмажки нарізаємо цибулю, моркву та буряк соломкою. Пасеруємо цибулю на сковороді кілька хвилин. Додаємо томатну пасту та знімаємо з вогню. Окремо обсмажуємо нарізаний буряк. Додаємо трохи бульйону та чайну ложку оцту. Для балансу всипаємо дрібку цукру. Тушимо до м’якості, потім змішуємо буряк із морквою та цибулею. В яловичий бульйон додаємо дрібно нарізану капусту і нарізану кубиками картоплю. Варимо 10 хвилин, потім додаємо засмажку, подрібнений часник та спеції. Додаємо відварену або консервовану квасолю. Варимо ще 10 хвилин. Формуємо фрикадельки, змішавши фарш із яйцем, сметаною та спеціями. Відварюємо їх 15 хвилин, потім додаємо до борщу.

Смачного!

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