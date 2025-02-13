Красный борщ с капустой, свеклой и зеленью – одно из характерных блюд Слобожанщины, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok sensy_mista. Его главная особенность заключается в том, что свеклу добавляют в блюдо раньше, чтобы она "прикипела" к борщу и придала ему характерный кирпично-красный оттенок.
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О нем в своих работах даже упоминал Григорий Квитка-Основьяненко, когда описывал местные традиции и кухню. Когда-то этот борщ подавали вместе с крупяной кашей, поэтому появилась поговорка "Борщ и каша – еда наша".
Рецепт Слобожанского борща
- Время: 3 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
Борщ:
– 400 граммов говядины;
– 2 луковицы;
– 300 граммов капусты;
– 1 свекла;
– 5 картофелин;
– 2 моркови;
– фасоль;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка уксуса;
– соль, перец и сахар по вкусу.
Фрикадельки:
– 300 граммов говяжьего фарша;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка сметаны.
Приготовление:
- Варим говядину на умеренном огне. После закипания готовим мясо 5 минут. Первый бульон сливаем, а в кастрюлю добавляем чистую воду. Варим мясо еще 2 часа.
- Для зажарки нарезаем лук, морковь и свеклу соломкой. Пассеруем лук на сковороде несколько минут. Добавляем томатную пасту и снимаем с огня.
- Отдельно обжариваем нарезанную свеклу. Добавляем немного бульона и чайную ложку уксуса. Для баланса всыпаем щепотку сахара. Тушим до мягкости, затем смешиваем свеклу с морковью и луком.
- В говяжий бульон добавляем мелко нарезанную капусту и нарезанный кубиками картофель. Варим 10 минут, затем добавляем зажарку, измельченный чеснок и специи.
- Добавляем отваренную или консервированную фасоль. Варим еще 10 минут.
- Формируем фрикадельки, смешав фарш с яйцом, сметаной и специями. Отвариваем их 15 минут, затем добавляем к борщу.
Приятного аппетита!
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