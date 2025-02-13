Красный борщ с капустой, свеклой и зеленью – одно из характерных блюд Слобожанщины, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok sensy_mista. Его главная особенность заключается в том, что свеклу добавляют в блюдо раньше, чтобы она "прикипела" к борщу и придала ему характерный кирпично-красный оттенок.

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О нем в своих работах даже упоминал Григорий Квитка-Основьяненко, когда описывал местные традиции и кухню. Когда-то этот борщ подавали вместе с крупяной кашей, поэтому появилась поговорка "Борщ и каша – еда наша".

Рецепт Слобожанского борща

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 4

Ингредиенты:

Борщ:

– 400 граммов говядины;

– 2 луковицы;

– 300 граммов капусты;

– 1 свекла;

– 5 картофелин;

– 2 моркови;

– фасоль;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка уксуса;

– соль, перец и сахар по вкусу.

Фрикадельки:

– 300 граммов говяжьего фарша;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка сметаны.

Приготовление:

Варим говядину на умеренном огне. После закипания готовим мясо 5 минут. Первый бульон сливаем, а в кастрюлю добавляем чистую воду. Варим мясо еще 2 часа. Для зажарки нарезаем лук, морковь и свеклу соломкой. Пассеруем лук на сковороде несколько минут. Добавляем томатную пасту и снимаем с огня. Отдельно обжариваем нарезанную свеклу. Добавляем немного бульона и чайную ложку уксуса. Для баланса всыпаем щепотку сахара. Тушим до мягкости, затем смешиваем свеклу с морковью и луком. В говяжий бульон добавляем мелко нарезанную капусту и нарезанный кубиками картофель. Варим 10 минут, затем добавляем зажарку, измельченный чеснок и специи. Добавляем отваренную или консервированную фасоль. Варим еще 10 минут. Формируем фрикадельки, смешав фарш с яйцом, сметаной и специями. Отвариваем их 15 минут, затем добавляем к борщу.

Приятного аппетита!

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