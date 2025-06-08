8 червня, 23:55
Не встигатимете робити: закуска з елементарних продуктів, яку господині вже охрестили геніальною
Основні тези
- Закуска складається з елементарних продуктів з правильним поєднанням.
- Господині назвали цю закуску геніальною за її простоту та смак.
Головне у страві не кількість інгредієнтів, а їх правильне поєднання. Це дозволяє зробити шедевр навіть з найпростіших продуктів.
Ця намазка беконом настільки смачна, що вас залишається тільки встигати готувати нову порцію. Фантастичний смак з найпростішими продуктами – саме так її описують господині, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
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Рецепт намазки з беконом
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 80 грамів сирокопченого бекону;
– 4 яйця;
– 1 плавлений сирок;
– зелена цибуля;
– чайна ложка гірчиці;
– 8 шматочків батона;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Бекон злегка підрумʼянюємо на сухій пательні. На цьому ж жирі обсмажуємо батон.
- Бекон нарізаємо соломкою, додаємо подрібнену цибулю та натираємо зварені яйця.
- Натираємо сирок та додаємо гірчиці, все добре перемішуємо.
- Додаємо майонез, солимо та перчимо до смаку, перемішуємо і подаємо на підсмажених скибках батона.
Смачного!
Просто і вишукано: запікаємо камамбер у духовці.