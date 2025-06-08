Не встигатимете робити: закуска з елементарних продуктів, яку господині вже охрестили геніальною

Головне у страві не кількість інгредієнтів, а їх правильне поєднання. Це дозволяє зробити шедевр навіть з найпростіших продуктів.

Ця намазка беконом настільки смачна, що вас залишається тільки встигати готувати нову порцію. Фантастичний смак з найпростішими продуктами – саме так її описують господині, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Рецепт намазки з беконом

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 80 грамів сирокопченого бекону;

– 4 яйця;

– 1 плавлений сирок;

– зелена цибуля;

– чайна ложка гірчиці;

– 8 шматочків батона;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Бекон злегка підрумʼянюємо на сухій пательні. На цьому ж жирі обсмажуємо батон. Бекон нарізаємо соломкою, додаємо подрібнену цибулю та натираємо зварені яйця. Натираємо сирок та додаємо гірчиці, все добре перемішуємо. Додаємо майонез, солимо та перчимо до смаку, перемішуємо і подаємо на підсмажених скибках батона.

Смачного!

Просто і вишукано: запікаємо камамбер у духовці.