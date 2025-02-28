Що приготувати на вечерю за 10 хвилин – 3 варіанти на будь-який день
Після виснажливого дня довго стояти біля плити нікому не хочеться. В таких випадках варто звернутися до рецептів, виконання яких буде швидким та принесе лише задоволення.
Коли сил та часу обмаль – не потрібно силувати себе та вигадувати щось екстраординарне. Тим паче, що й за лічені хвилини можна зробити шедевр. Що швидкого можна приготувати на вечерю та якими рецептами скористатися розповідає 24 Канал.
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Омлет в духовці на сирній подушці з помідорами
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 – 4 яйця;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 середні помідори;
– 1/3 склянки молока;
– сіль, перець, приправи, трави до смаку.
Приготування:
- Збийте яйця з молоком, додавши спеції до смаку.
- На дно посудини для омлету викладіть нарізаний сир, а зверху покладіть порізані помідори.
- Залийте сир та помідори яєчно-молочною сумішшю.
- Поставте посудину в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 5 – 7 хвилин, доки омлет не схопиться.
Салат з яйцем, беконом і пармезаном
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів білого хліба;
– 300 грамів салату;
– 4 яйця;
– 70 грамів бекону;
– 2 зубчики часнику;
– половинка лимона;
– 25 грамів пармезану;
– 25 мілілітрів оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Розчавіть, почистіть і дрібно наріжте зубчик часнику. Зріжте кірку з хліба і порвіть його на шматочки.
- Скропіть олією, посипте часником, посоліть та поперчіть. Поставте в духовку на 5 хвилин для запікання.
- Відваріть яйця, натріть сир і дрібно наріжте бекон.
- Вичавіть сік з лимона, змішайте його з олією і рештою часнику, поперчіть. Розірвіть руками листя салату, полийте заправкою, додайте бекон, хліб, пармезан і яйця, перемішайте.
Паста з морепродуктами та вершками
- Час: 15 хвилин
- Порцій:
Інгредієнти:
– 400 грамів пасти;
– 500 грамів морського коктейлю;
– 300 мілілітрів вершків;
– 2 зубчики часнику;
– 2 – 3 цибулі шалот;
– оливкова олія;
– сіль, перець, мускатний горіх, базилік до смаку.
Приготування:
- Відваріть пасту до стану al dente.
- Поки паста готується, наріжте цибулю і часник. Обсмажте їх на оливковій олії до м'якості, додайте вершки, сіль, перець і мускатний горіх. Продовжуйте готувати на вогні ще деякий час.
- Додайте до соусу морепродукти, прогрівайте їх кілька хвилин, а потім додайте пасту. Перемішайте.
- Прикрасьте готову страву свіжим базиліком.
Смачного!
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