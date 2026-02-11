Ідеальні вареники на Колодія від Олени Мандзюк: тісто зробите за лічені хвилини

Вареники завжди доречні на столі, а на Колодія – тим паче. Зберігайте легкий рецепт та насолоджуйтеся улюбленою стравою.

Коли зі світлом проблеми, а шалений темп життя лише прискорюється, варто користуватися кожною можливістю спростити собі життя. Рецепт від блогерки Олени Мандзюк подарує таку можливість, а на столі будуть неймовірно смачні вареники.

Як приготувати смачні вареники?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 грамів борошна;

– 150 мілілітрів окропу;

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– дрібка цукру;

– улюблена начинка.

Улюблена страва українців / Фото "Василева кухня"

Приготування:

Спершу поєднайте борошно з дрібкою солі та водою, потім введіть яйце і приступайте до інтенсивного вимішування, яке має тривати близько десяти хвилин. Такий тривалий процес є ключовим, адже саме завдяки йому компоненти ідеально поєднуються, а структура стає гладкою та шовковистою. Після вимішування обов'язково накрийте масу плівкою і дайте їй спокій на двадцять хвилин. Ця пауза дозволить клейковині розслабитися, що зробить тісто надзвичайно піддатливим для розкачування. Воно чудово тримає форму, не розлазиться під час ліплення та підходить для реалізації будь-яких кулінарних ідей. Зробіть улюблену начинку, сформуйте вареники та відваріть до готовності.

Як зробити так, щоб вареники не розварювалися?

Важливо дотримуватися кількох правил – і ваші вареники будуть ідеальними. Вони стосуються всіх етапів, тому потрібно звернути увагу одразу на кілька нюансів, радить Shuba.

Спочатку після вимішевання треба дати тісту "відпочити". Клейковина розслабиться, і тісто стане еластичним і не буде рватися при розтягуванні. А ще не розкачуйте тісто надто тонко, щоб начинка не розмочила його ще до потрапляння в окріп.

Варити вареники треба у великій каструлі, щоб вони мали достатньо простору. Не забудьте добре посолити воду, це зміцнить структуру тіста.

Коли вода закипає – зменшуйте вогонь на мінімум. В залежності від розміру вареників та начинки готувати їх достатньо 3 – 5, уважно слідкуйте, щоб не переварити.

Які рецепти можуть сподобатися?