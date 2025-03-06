Є відповідь вчених: чи справді борщ смачніший на наступний день

Борщ – це більше, ніж просто страва. Українці варять його здавна, і майже в кожному домі він з’являється на столі щонайменше раз на тиждень.

Щоб борщ вийшов ідеальним, важливо правильно приготувати буряк, обрати якісні інгредієнти та дати йому час настоятися, повідомляє 24 Канал. Головне правило незмінне – борщ повинен бути наваристим, ароматним і таким, щоб хотілося ще одну порцію.

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Секрет приготування ідеального борщу

Головний секрет насиченого кольору борщу – це, безумовно, буряк. Але часто під час варіння він тьмяніє і втрачає свою яскравість. Щоб цього не сталося, краще запікати буряк у духовці: загорнути його у фольгу, потримати при високій температурі до м’якості, а потім натерти і додати в борщ. Так колір залишиться насиченим, а смак – більш виразним. Ще один спосіб зберегти червоний відтінок – додати трохи кислоти. Найпростіше використати чайну ложку оцту або лимонного соку, які закріплюють колір і роблять його яскравішим.

Важливий фактор – навіть час, коли борщ вживати. Недаремно наші мами та бабусі стверджували, що борщ найкраще смакує на наступний день, коли "вистоїться". Тепер це підтверджують навіть науковці.

Борщ складається з багатьох інгредієнтів, і вони руйнуються термічно, коли ми їх варимо, виділяючи молекули смаку. Але це руйнування не завершується після того, як ми знімаємо борщ з плити. Після того ці смакові молекули просто вже не вилітають, а залишаються під кришкою. З часом їх стає набагато більше, тому на другий день борщ і стає смачнішим та ароматнішим! – зазначає біохімік Гліб Репіч.

Рецепт борщу

Час: 2 години

2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм яловичини;

– 250 грамів буряку;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 300 грамів картоплі;

– 200 грамів томатів;

– 20 грамів цукру;

– 40 грамів смальцю;

– 3 зубчики часнику;

– 1 лавровий лист;

– 30 грамів борошна;

– сіль, перець, петрушка до смаку.

Приготування:

Яловичину помийте, залийте холодною водою. Бульйон доведіть до кипіння, зніміть піну, посоліть і варіть годину. Помийте, почистьте та наріжте соломкою буряки. Покладіть на пательню, додайте бульйон і тушкуйте 10 – 15 хвилин. Моркву і цибулю почистьте, наріжте дрібним кубиком і додайте до буряка разом зі смальцем та томатом. Перемішайте і тушкуйте ще 10 хвилин. Картоплю почистьте, помийте, наріжте кубиками й покладіть у бульйон. Варіть 15 хвилин, після чого додайте томатну засмажку, борошно, лавровий лист, цукор, сіль і перець. Перемішайте і прокип'ятіть. Додайте подрібнену петрушку, розтовчений часник і вимкніть вогонь.

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