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9 червня, 23:55
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В ньому ідеально все: рецепт салату, який підійде абсолютно до всього

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Переможниця "МастерШеф" Ольга Рябенко поділилася рецептом універсального салату.
  • Він потішить універсальністю та додасть смаку для будь-якої трапези. 

Будь-яка трапеза повинна супроводжуватися овочевими нотками. Достатньо кількох інгредієнтів, щоб створити справжню смакову феєрію.

У цьому салаті прекрасно все, від поєднання інгредієнтів до кольору, заправки та турботи про фігуру. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Ольга Рябенко у своєму інстаграмі

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Рецепт універсального салату 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 200 грамів салату Айсберг або молодої капусти;
– 150 грамів редиски;
– 3 огірки;
– 2 – 3 варені яйця;
– половинка синьої цибулі;
– 150 грамів кукурудзи;
заправка: 
– 4 столові ложки сметани;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Тонко нашинкуйте капусту. Огірки, редиску, варені яйця та зелену цибулю наріжте довільними шматочками.

  2. Перекладіть усе в глибоку миску до капусти.

  3. За бажанням додайте консервовану кукурудзу – вона додає солодку нотку, яка добре поєднується з іншими інгредієнтами.

  4. Зʼєднайте усі інгредієнти для заправки та добре перемішайте. 

  5. Заправте салат і добре перемішайте.

  6. Перед подачею дайте йому трішки постояти у холодильнику. 

Смачного!

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