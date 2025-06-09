В ньому ідеально все: рецепт салату, який підійде абсолютно до всього

Будь-яка трапеза повинна супроводжуватися овочевими нотками. Достатньо кількох інгредієнтів, щоб створити справжню смакову феєрію.

У цьому салаті прекрасно все, від поєднання інгредієнтів до кольору, заправки та турботи про фігуру. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Ольга Рябенко у своєму інстаграмі.

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Рецепт універсального салату

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів салату Айсберг або молодої капусти;

– 150 грамів редиски;

– 3 огірки;

– 2 – 3 варені яйця;

– половинка синьої цибулі;

– 150 грамів кукурудзи;

заправка:

– 4 столові ложки сметани;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Тонко нашинкуйте капусту. Огірки, редиску, варені яйця та зелену цибулю наріжте довільними шматочками. Перекладіть усе в глибоку миску до капусти. За бажанням додайте консервовану кукурудзу – вона додає солодку нотку, яка добре поєднується з іншими інгредієнтами. Зʼєднайте усі інгредієнти для заправки та добре перемішайте. Заправте салат і добре перемішайте. Перед подачею дайте йому трішки постояти у холодильнику.

Смачного!

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