Не поспішайте різати редис у салат: на пательні він здивує смаком

Редиску зазвичай кладуть у салати або подають свіжою до основних страв. Але якщо врожаю багато чи звичний варіант уже набрид, її можна швидко підсмажити на вершковому маслі.

Після кількох хвилин на пательні редис стає м’якшим, втрачає різкість і набуває зовсім іншого смаку. Це простий спосіб приготувати сезонний овоч не так, як його подають найчастіше, пише Аня Скиба. Цікаво Кілька крапель – і сир довго залишатиметься свіжим: який секретний продукт робить магію Як приготувати смажений редис на вершковому маслі? Час : 10 – 15 хвилин

: 10 – 15 хвилин Порцій: 1 – 2 Інгредієнти:

– редиска;

– вершкове масло;

– часник за бажанням;

– майонез за бажанням. Як приготувати редиску в особливий спосіб: перегляньте відео Приготування: Редиску добре помийте, почистіть і поріжте кружальцями. На пательні розтопіть вершкове масло та викладіть підготовлену редиску. Смажте її до легкої золотистої скоринки, періодично перевертаючи кружальця, щоб вони рівномірно підрум’янилися. Після смаження редис стає м’якшим, соковитим і за смаком може нагадувати кабачок. За бажанням готову страву можна доповнити подрібненим часником і невеликою кількістю майонезу.