Закуска, яка вже стала культовою: смажений сир з медом та перцем
Закуска – це завжди про можливість спробувати щось оригінальне і незвичне. Й інколи вдається зробити відкриття, рецепт якого залишається з нами назавжди.
Халумі – це сир, який спеціально використовують для смаження на грилі. Якщо його немає в магазині – попросіть у продавця аналог. Що робити з ним далі розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.
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Рецепт смаженого сиру
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів сиру халумі;
– 1 столова ложка меду;
– 1/2 чайної ложки пластівців чилі;
– 1 столова ложка оливкової олії.
Приготування:
Наріжте сир халумі скибочками або квадратиками товщиною близько 1 сантиметра.
Розігрійте оливкову олію на сковороді та обсмажте халумі на середньому вогні до золотистої скоринки (приблизно по 2 хвилини з кожного боку).
Скропіть смажений сир медом і посипте пластівцями чилі.
Подавайте гарячим, найкраще – на листі салату.
Смачного!
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