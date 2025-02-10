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10 лютого, 22:27
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Закуска, яка вже стала культовою: смажений сир з медом та перцем

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Закуска – це завжди про можливість спробувати щось оригінальне і незвичне. Й інколи вдається зробити відкриття, рецепт якого залишається з нами назавжди.

Халумі – це сир, який спеціально використовують для смаження на грилі. Якщо його немає в магазині – попросіть у продавця аналог. Що робити з ним далі розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.

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Рецепт смаженого сиру 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 200 грамів сиру халумі;
– 1 столова ложка меду;
– 1/2 чайної ложки пластівців чилі;
– 1 столова ложка оливкової олії.

Приготування: 

  1. Наріжте сир халумі скибочками або квадратиками товщиною близько 1 сантиметра. 

  2. Розігрійте оливкову олію на сковороді та обсмажте халумі на середньому вогні до золотистої скоринки (приблизно по 2 хвилини з кожного боку).

  3. Скропіть смажений сир медом і посипте пластівцями чилі.

  4. Подавайте гарячим, найкраще – на листі салату.

Смачного!

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