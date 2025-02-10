Халуми – это сыр, который специально используют для жарки на гриле. Если его нет в магазине – попросите у продавца аналог. Что делать с ним дальше рассказывает 24 Канал со ссылкой на Beszamel.
Читайте также Зарядит энергией и поможет похудеть: готовим салат из необычного ингредиента
Рецепт жареного сыра
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов сыра халуми;
– 1 столовая ложка меда;
– 1/2 чайной ложки хлопьев чили;
– 1 столовая ложка оливкового масла.
Приготовление:
Нарежьте сыр халуми ломтиками или квадратиками толщиной около 1 сантиметра.
Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте халуми на среднем огне до золотистой корочки (примерно по 2 минуты с каждой стороны).
Сбрызните жареный сыр медом и посыпьте хлопьями чили.
Подавайте горячим, лучше всего – на листе салата.
Приятного аппетита!
Вкусный подарок на Валентина: готовим круассан: готовим круассан с красной рыбой.