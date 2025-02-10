Халумі – це сир, який спеціально використовують для смаження на грилі. Якщо його немає в магазині – попросіть у продавця аналог. Що робити з ним далі розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.

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Рецепт смаженого сиру

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів сиру халумі;

– 1 столова ложка меду;

– 1/2 чайної ложки пластівців чилі;

– 1 столова ложка оливкової олії.

Приготування:

Наріжте сир халумі скибочками або квадратиками товщиною близько 1 сантиметра. Розігрійте оливкову олію на сковороді та обсмажте халумі на середньому вогні до золотистої скоринки (приблизно по 2 хвилини з кожного боку). Скропіть смажений сир медом і посипте пластівцями чилі. Подавайте гарячим, найкраще – на листі салату.

Смачного!

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