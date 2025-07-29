29 липня, 23:39
Святкуємо з самого ранку: млинці з маком і медом на Маковія
Основні тези
- Млинці з маком і медом – чудовий початок дня на свято Маковія.
- Улюблені млинці з маковою начинкою смакують просто неперевершено.
Вже незабаром Маковія, а значить, пора запасатися рецептами смаколиків. Навіть ранок повинен бути святковим, і ці млинці вам у цьому допоможуть.
Млинці завжди будуть в списку улюблених сніданків, тож на Маковея не варто створювати собі проблем та вигадувати щось нове. 24 Канал радить відсвяткувати Маковея з простим рецептом порталу "Смачно".
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Як приготувати млинці з маком на Маковія?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів молока;
– 3 курячих яйця;
– 1 склянка борошна;
– пів склянки цукру;
– 1 столова ложка олії;
– 200 грамів маку;
– цукор для начинки.
Приготування:
- Яйця збиваємо з цукром, додаємо молоко та просіюємо борошно, замішуємо тісто.
- Додаємо олію і ще раз перемішуємо.
- Смажимо млинці на сухій пательні.
- Мак заливаємо окропом на 30 хвилин. Потім зливаємо воду, додаємо цукор та мед і ще раз перемішуємо.
- Викладаємо на млинці по ложці макової начинки та загортаємо рулетиком.
Смачного!
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