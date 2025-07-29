Вже незабаром Маковія, а значить, пора запасатися рецептами смаколиків. Навіть ранок повинен бути святковим, і ці млинці вам у цьому допоможуть.

Млинці завжди будуть в списку улюблених сніданків, тож на Маковея не варто створювати собі проблем та вигадувати щось нове. 24 Канал радить відсвяткувати Маковея з простим рецептом порталу "Смачно". До речі "Чорне золото": варення зі смородини "як в селі" – ідеальна структура та насичений смак Як приготувати млинці з маком на Маковія? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів молока;

– 3 курячих яйця;

– 1 склянка борошна;

– пів склянки цукру;

– 1 столова ложка олії;

– 200 грамів маку;

– цукор для начинки. Приготування: Яйця збиваємо з цукром, додаємо молоко та просіюємо борошно, замішуємо тісто. Додаємо олію і ще раз перемішуємо. Смажимо млинці на сухій пательні. Мак заливаємо окропом на 30 хвилин. Потім зливаємо воду, додаємо цукор та мед і ще раз перемішуємо. Викладаємо на млинці по ложці макової начинки та загортаємо рулетиком. Смачного! Ні грама хліба: як приготувати ідеальні котлети.