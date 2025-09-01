Будь-яке свято потрібно відзначати чимось солоденьким. "Снікерс у склянці" – це десерт, завдяки якому цей перший день школи діти не забудуть ніколи.

Цей десерт – найкраща ідея, як відсвяткувати з дітьми початок нового навчального року. Він не додасть абсолютно жодних турбот у приготуванні і навіть не змусить вмикати духовку, а результат – дитячий захват та море вдячності, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba. До теми Жодної поживності – лише пусті калорії: 3 популярні перекуси, які не слід давати дитині в школу Як приготувати десерт "снікерс у стакані"? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3 Інгредієнти:

– 90 грамів чорного шоколаду;

– 120 грамів вершкового масла;

– 250 грамів сиру рикота;

– 200 грамів пісочного печива;

– 240 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 100 грамів арахісу;

– 125 мілілітрів вершків (33%). Приготування: Заздалегідь вийміть вершкове масло з холодильника, щоб воно встигло дійти до кімнатної температури. У каструлі з товстим дном на середньому вогні розтопіть цукор. На початку його не перемішуйте, лише злегка струшуйте каструлю. Коли кристали почнуть плавитися, акуратно помішуйте ложкою. Варіть доти, поки маса не стане однорідною та не набуде гарного бурштинового відтінку. Слідкуйте уважно, щоб карамель не пригоріла. Додайте масло та перемішайте. Воно може почати бурхливо кипіти – це нормальна реакція. Зніміть каструлю з плити, влийте вершки та добре розмішайте. На цьому етапі карамель знову "заграє", але хвилюватися не варто. Досипте сіль, перемішайте й залиште остигати за кімнатної температури. Тим часом подрібніть печиво та шоколад у крихту. Підготуйте рикоту, арахіс і карамель. Візьміть креманки, склянки чи баночки для подачі та починайте збирати десерт шарами: наприклад, печиво, далі арахіс, потім шоколад, трохи карамелі та шар рикоти. Повторюйте цей порядок, поки не заповните посудину. Завершіть рикотою та прикрасьте зверху горішками. Смачного! Що ще смачного приготувати дітям? На швидку руку також можна приготувати смачнющий домашній зефір.

Для цього треба лише 15 хвилин та кілька найпростіших інгредієнтів.