Цей десерт – найкраща ідея, як відсвяткувати з дітьми початок нового навчального року. Він не додасть абсолютно жодних турбот у приготуванні і навіть не змусить вмикати духовку, а результат – дитячий захват та море вдячності, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
До теми Жодної поживності – лише пусті калорії: 3 популярні перекуси, які не слід давати дитині в школу
Як приготувати десерт "снікерс у стакані"?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 90 грамів чорного шоколаду;
– 120 грамів вершкового масла;
– 250 грамів сиру рикота;
– 200 грамів пісочного печива;
– 240 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 100 грамів арахісу;
– 125 мілілітрів вершків (33%).
Приготування:
- Заздалегідь вийміть вершкове масло з холодильника, щоб воно встигло дійти до кімнатної температури.
- У каструлі з товстим дном на середньому вогні розтопіть цукор. На початку його не перемішуйте, лише злегка струшуйте каструлю.
- Коли кристали почнуть плавитися, акуратно помішуйте ложкою. Варіть доти, поки маса не стане однорідною та не набуде гарного бурштинового відтінку. Слідкуйте уважно, щоб карамель не пригоріла.
- Додайте масло та перемішайте. Воно може почати бурхливо кипіти – це нормальна реакція. Зніміть каструлю з плити, влийте вершки та добре розмішайте. На цьому етапі карамель знову "заграє", але хвилюватися не варто.
- Досипте сіль, перемішайте й залиште остигати за кімнатної температури.
- Тим часом подрібніть печиво та шоколад у крихту. Підготуйте рикоту, арахіс і карамель.
- Візьміть креманки, склянки чи баночки для подачі та починайте збирати десерт шарами: наприклад, печиво, далі арахіс, потім шоколад, трохи карамелі та шар рикоти.
- Повторюйте цей порядок, поки не заповните посудину. Завершіть рикотою та прикрасьте зверху горішками.
Смачного!
Що ще смачного приготувати дітям?
- На швидку руку також можна приготувати смачнющий домашній зефір.
- Для цього треба лише 15 хвилин та кілька найпростіших інгредієнтів.