Этот десерт – лучшая идея, как отпраздновать с детьми начало нового учебного года. Он не добавит абсолютно никаких забот в приготовлении и даже не заставит включать духовку, а результат – детский восторг и море благодарности, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Как приготовить десерт "сникерс в стакане"?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 90 граммов черного шоколада;

– 120 граммов сливочного масла;

– 250 граммов сыра рикотта;

– 200 граммов песочного печенья;

– 240 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 100 граммов арахиса;

– 125 миллилитров сливок (33%).

Приготовление:

Заранее выньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно успело дойти до комнатной температуры. В кастрюле с толстым дном на среднем огне растопите сахар. В начале его не перемешивайте, лишь слегка встряхивайте кастрюлю. Когда кристаллы начнут плавиться, аккуратно помешивайте ложкой. Варите до тех пор, пока масса не станет однородной и не приобретет красивый янтарный оттенок. Следите внимательно, чтобы карамель не пригорела. Добавьте масло и перемешайте. Оно может начать бурно кипеть – это нормальная реакция. Снимите кастрюлю с плиты, влейте сливки и хорошо размешайте. На этом этапе карамель снова "заиграет", но волноваться не стоит. Досыпьте соль, перемешайте и оставьте остывать при комнатной температуре. Тем временем измельчите печенье и шоколад в крошку. Подготовьте рикотту, арахис и карамель. Возьмите креманки, стаканы или баночки для подачи и начинайте собирать десерт слоями: например, печенье, дальше арахис, потом шоколад, немного карамели и слой рикотты. Повторяйте этот порядок, пока не заполните сосуд. Завершите рикоттой и украсьте сверху орешками.

Приятного аппетита!

Что еще вкусного приготовить детям?