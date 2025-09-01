Этот десерт – лучшая идея, как отпраздновать с детьми начало нового учебного года. Он не добавит абсолютно никаких забот в приготовлении и даже не заставит включать духовку, а результат – детский восторг и море благодарности, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
Как приготовить десерт "сникерс в стакане"?
- Время: 30 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 90 граммов черного шоколада;
– 120 граммов сливочного масла;
– 250 граммов сыра рикотта;
– 200 граммов песочного печенья;
– 240 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 100 граммов арахиса;
– 125 миллилитров сливок (33%).
Приготовление:
- Заранее выньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно успело дойти до комнатной температуры.
- В кастрюле с толстым дном на среднем огне растопите сахар. В начале его не перемешивайте, лишь слегка встряхивайте кастрюлю.
- Когда кристаллы начнут плавиться, аккуратно помешивайте ложкой. Варите до тех пор, пока масса не станет однородной и не приобретет красивый янтарный оттенок. Следите внимательно, чтобы карамель не пригорела.
- Добавьте масло и перемешайте. Оно может начать бурно кипеть – это нормальная реакция. Снимите кастрюлю с плиты, влейте сливки и хорошо размешайте. На этом этапе карамель снова "заиграет", но волноваться не стоит.
- Досыпьте соль, перемешайте и оставьте остывать при комнатной температуре.
- Тем временем измельчите печенье и шоколад в крошку. Подготовьте рикотту, арахис и карамель.
- Возьмите креманки, стаканы или баночки для подачи и начинайте собирать десерт слоями: например, печенье, дальше арахис, потом шоколад, немного карамели и слой рикотты.
- Повторяйте этот порядок, пока не заполните сосуд. Завершите рикоттой и украсьте сверху орешками.
Приятного аппетита!
