Ви полюбите її більше за суші: готуємо собу – японську локшину, яку ви полюбите назавжди

Всі звикли асоціювати японську кухню з суші, однак це далеко не єдина зірка цієї культури. Спробуйте собу раз – і ви захочете готувати її як тільки випадатиме нагода.

Соба – це традиційна японська локшина, яку подають з улюбленими додатками. Зробіть її з карамелізованим мʼясом – і рідні казатимуть, що наче сходили у ресторан, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba. Цікаво Справжнє чи підробка: як легко перевірити якість масла – перевірені миттєві лайфхаки Соба зі свининою Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 400 грамів свинини;

– 250 грамів соба;

– 20 мілілітрів оливкової олії;

– 1 перець чилі;

– 1 цибуля;

– 10 грамів кореня імбиру;

– 20 грамів петрушки;

– 10 грамів зеленої цибулі;

– 1 зубчик часнику;

– 20 грамів арахісу;

– 20 мілілітрів кунжутної олії;

– 50 мілілітрів соусу теріякі;

– 40 мілілітрів соєвого соусу;

– 20 грамів меду;

– сіль до смаку. Приготування: М’ясо промийте та наріжте смужками. Чилі очистьте від насіння і дрібно нарубайте. З’єднайте м’ясо і перець у мисці, додайте мед і соєвий соус, добре перемішайте та залиште на 15 хвилин маринуватися. Цибулю почистьте і наріжте півкільцями. Імбир очистьте та натріть на дрібній тертці. Зелень — петрушку та цибулю — промийте та подрібніть. Часник також очистьте і дрібно наріжте. На сковороді розігрійте кунжутну олію, швидко обсмажте цибулю, часник та арахіс протягом 2 хвилин на великому вогні. Додайте м’ясо разом із маринадом, перемішайте та обсмажте ще кілька хвилин. Влийте соус теріякі, всипте імбир, зелену цибулю і частину петрушки, накрийте кришкою і тушкуйте приблизно 10 хвилин. В окремому посуді зваріть локшину в підсоленій воді протягом 6 хвилин, не забуваючи помішувати. Злийте воду і додайте трохи оливкової олії. Викладіть локшину в тарілки, поряд розмістіть м’ясо з соусом, посипте залишками петрушки і подавайте на стіл. Смачного! Ідеальний сніданок або перекус: сирні перепічки, які стають хітом.