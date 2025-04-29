Ви полюбите її більше за суші: готуємо собу – японську локшину, яку ви полюбите назавжди
Всі звикли асоціювати японську кухню з суші, однак це далеко не єдина зірка цієї культури. Спробуйте собу раз – і ви захочете готувати її як тільки випадатиме нагода.
Соба – це традиційна японська локшина, яку подають з улюбленими додатками. Зробіть її з карамелізованим мʼясом – і рідні казатимуть, що наче сходили у ресторан, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
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Соба зі свининою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів свинини;
– 250 грамів соба;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– 1 перець чилі;
– 1 цибуля;
– 10 грамів кореня імбиру;
– 20 грамів петрушки;
– 10 грамів зеленої цибулі;
– 1 зубчик часнику;
– 20 грамів арахісу;
– 20 мілілітрів кунжутної олії;
– 50 мілілітрів соусу теріякі;
– 40 мілілітрів соєвого соусу;
– 20 грамів меду;
– сіль до смаку.
Приготування:
- М’ясо промийте та наріжте смужками. Чилі очистьте від насіння і дрібно нарубайте. З’єднайте м’ясо і перець у мисці, додайте мед і соєвий соус, добре перемішайте та залиште на 15 хвилин маринуватися.
- Цибулю почистьте і наріжте півкільцями. Імбир очистьте та натріть на дрібній тертці. Зелень — петрушку та цибулю — промийте та подрібніть. Часник також очистьте і дрібно наріжте.
- На сковороді розігрійте кунжутну олію, швидко обсмажте цибулю, часник та арахіс протягом 2 хвилин на великому вогні. Додайте м’ясо разом із маринадом, перемішайте та обсмажте ще кілька хвилин.
- Влийте соус теріякі, всипте імбир, зелену цибулю і частину петрушки, накрийте кришкою і тушкуйте приблизно 10 хвилин.
- В окремому посуді зваріть локшину в підсоленій воді протягом 6 хвилин, не забуваючи помішувати. Злийте воду і додайте трохи оливкової олії.
- Викладіть локшину в тарілки, поряд розмістіть м’ясо з соусом, посипте залишками петрушки і подавайте на стіл.
Смачного!
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