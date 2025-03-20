Таких ніжних котлет ви ще точно не робили: лайфхак з льодом, який зробить з вас зірку
- Котлети можна зробити особливо ніжними за допомогою лайфхаку з льодом.
- Завдяки льоду м'ясо залишиться соковитим навіть після смаження.
Соковиті котлети ідеально допомнять будь-який гарнір. А щоб вони вийшли особливо ніжними, обов'язково скористайтеся порадою досвідчених кулінарів.
Досвідчені кулінари вміють не лише спростити собі життя, а й гарантувати ідеальний результат дуже простими маніпуляціями. Конкретно ця перетворить ваші котлети на шедевр, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Як гарантувати ніжність котлет
Усе, що вам потрібно – це склянка льоду. Його потрібно подрібнити до стану крихти у блендері або за допомогою кухонного молотка.
Потім додаємо лід до фаршу і дуже добре перемішуємо. Після цього залишаємо заготовку у холодильнику, щоб лід розтанув.
М'ясо вбере в себе вологу, яка частоково випарується після смаження. Однак навіть після процесу приготування котлетки будуть ніжними та соковитими.
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