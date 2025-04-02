Не соленими єдиними: готуємо смачнезну солодку намазку на хліб

Хоча яєчня та бутерброди можуть бути основними продуктами на кожен день, багато хто воліє починати свій ранок із солодкого. І такий швидкий і ситний сніданок можна приготувати за лічені хвилини.

В цьому допоможе солодка сирна намазка. Як її приготувати ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman. Читайте також Ті самі, що зібрали мільярди переглядів: готуємо дубайські цукерки не за всі гроші світу Солодка сирна намазка Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового сиру;

– 50 грамів стиглого манго;

– 1 чайна ложка меду. Приготування: Манго поріжте дрібно ножем, або змішайте в блендері разом з вершковим сиром. Все залежить від консистенції, яку бажаєте.

Для солодкого присмаку додайте мед.

А тепер зробіть тост з білого хліба та намастіть на нього пасту з манго. Смачного! Теж приготуйте: іриски в домашніх умовах.