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2 квітня, 12:41
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Не соленими єдиними: готуємо смачнезну солодку намазку на хліб

Марта Касіянчук

Хоча яєчня та бутерброди можуть бути основними продуктами на кожен день, багато хто воліє починати свій ранок із солодкого. І такий швидкий і ситний сніданок можна приготувати за лічені хвилини.

В цьому допоможе солодка сирна намазка. Як її приготувати ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.

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Солодка сирна намазка

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового сиру;
– 50 грамів стиглого манго;
– 1 чайна ложка меду.

Приготування:

  1. Манго поріжте дрібно ножем, або змішайте в блендері разом з вершковим сиром. Все залежить від консистенції, яку бажаєте.
     
  2. Для солодкого присмаку додайте мед.
     
  3. А тепер зробіть тост з білого хліба та намастіть на нього пасту з манго.

Смачного!

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