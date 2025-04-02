В цьому допоможе солодка сирна намазка. Як її приготувати ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.
Читайте також Ті самі, що зібрали мільярди переглядів: готуємо дубайські цукерки не за всі гроші світу
Солодка сирна намазка
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового сиру;
– 50 грамів стиглого манго;
– 1 чайна ложка меду.
Приготування:
- Манго поріжте дрібно ножем, або змішайте в блендері разом з вершковим сиром. Все залежить від консистенції, яку бажаєте.
- Для солодкого присмаку додайте мед.
- А тепер зробіть тост з білого хліба та намастіть на нього пасту з манго.
Смачного!
Теж приготуйте: іриски в домашніх умовах.