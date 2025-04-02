В этом поможет сладкая творожная намазка. Как ее приготовить делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

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Сладкая творожная намазка

  • Время: 10 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 200 граммов сливочного сыра;
– 50 граммов спелого манго;
– 1 чайная ложка меда.

Приготовление:

  1. Манго порежьте мелко ножом, или смешайте в блендере вместе со сливочным сыром. Все зависит от консистенции, которую желаете.
  2. Для сладкого привкуса добавьте мед.
  3. А теперь сделайте тост из белого хлеба и намажьте на него пасту из манго.

Приятного аппетита!

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