Новини Смачно Салати і закуски "Пʼяні" солоні огірки з горілкою стали головним хітом господинь: як їх правильно робити
6 червня, 23:45
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"Пʼяні" солоні огірки з горілкою стали головним хітом господинь: як їх правильно робити

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Солоні огірочки – саме та закуска, яка завжди залишатиметься у топі. Але у цьому виконанні ви ще їх точно не куштували.

Якщо ви ще не солили огірочків з горілкою, то саме настав час це зробити. Вони вийдуть пікантними, соковитими та хрумкими – більшого вже просто і не забажаєш, розповідає ютуб-канал "Як у нас в селі". 

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Як засолити огірки з горілкою? 

Інгредієнти: 
– огірки середнього розміру на банку;
– 80 грамів солі;
– 100 мілілітрів горілки;
– свіжий часник;
– зелень;
– кріп, листя вишні, листя смородини; 
– гілочки хрону;
– вода. 

Хрумке задоволення / Фото Pixabay

Приготування

  1. Ретельно промийте огірки, залишаючи кінчики не обрізаними, щоб овочі довше зберігали свою щільність і не розм'якшувалися під час засолювання.
  2. На дно чистої скляної банки викладіть ароматний "букет" із листя вишні, смородини, парасольок кропу та чорного перцю горошком.
  3. Зубчики часнику обов'язково наріжте тонкими пластинками, а не кидайте цілими – це допоможе йому максимально віддати свій пікантний аромат.
  4. Щільно укладіть огірочки в банку ряд за рядом, шар за шаром, а для додаткового хрускоту та захисту від появи плісняви обов'язково додайте гілочки хрону.
  5. Наприкінці всипте сіль, влийте повну чарку горілки та залийте все до самого верху звичайною холодною водою з-під крана.

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