2 липня, 12:35
Ідеально для барбекю: зробіть цей соус до м'яса і вже іншого не схочете
Основні тези
- Томатний соус для барбекю виходить солодкуватим і з перчинкою водночас.
- Він чудово підходить для м'яса, приготованого на грилі або барбекю.
Соус для барбекю на основі томатів є найбільш впізнаваним і бюджетним варіантом з усіх. Його можна приготувати з різних томатних продуктів, включаючи кетчуп, томатну пасту або томатне пюре.
Він добре поєднується з будь-яким м'ясом і ідеально доповнює його. Як приготувати томатний соус для барбекю розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Томатний соус для барбекю
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 склянка кетчупу;
– 1/4 склянки яблучного оцту;
– 2 столові ложки патоки;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці;
– 1 столова ложка води;
– 1 столова ложка вустерського соусу;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки чорного перцю.
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти у невеликій каструлі.
- Варіть суміш на повільному вогні, часто помішуючи близько 5 хвилин.
- Дайте повністю охолонути й можете подавати.
Смачного!
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