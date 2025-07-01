Ідеально для барбекю: зробіть цей соус до м'яса і вже іншого не схочете

Соус для барбекю на основі томатів є найбільш впізнаваним і бюджетним варіантом з усіх. Його можна приготувати з різних томатних продуктів, включаючи кетчуп, томатну пасту або томатне пюре.

Він добре поєднується з будь-яким м'ясом і ідеально доповнює його. Як приготувати томатний соус для барбекю розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka. Читайте також Ніхто не здогадається, що ховається за смакотою: оригінальна намазка на хліб Томатний соус для барбекю Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 склянка кетчупу;

– 1/4 склянки яблучного оцту;

– 2 столові ложки патоки;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці;

– 1 столова ложка води;

– 1 столова ложка вустерського соусу;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/2 чайної ложки чорного перцю. Приготування: Змішайте всі інгредієнти у невеликій каструлі.

Варіть суміш на повільному вогні, часто помішуючи близько 5 хвилин.

Дайте повністю охолонути й можете подавати. Смачного! Теж приготуйте: домашній кетчуп з кабачків.