Він добре поєднується з будь-яким м'ясом і ідеально доповнює його. Як приготувати томатний соус для барбекю розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Томатний соус для барбекю

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 1 склянка кетчупу;
– 1/4 склянки яблучного оцту;
– 2 столові ложки патоки;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці;
– 1 столова ложка води;
– 1 столова ложка вустерського соусу;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки чорного перцю.

Приготування:

  1. Змішайте всі інгредієнти у невеликій каструлі.
  2. Варіть суміш на повільному вогні, часто помішуючи близько 5 хвилин.
  3. Дайте повністю охолонути й можете подавати.

Смачного!

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