Про нього знають лише досвідчені кулінари: соус з 2 інгредієнтів для мʼяса, риби та салатів
Не завжди варто мати під рукою багато інгредієнтів, аби отримати витончений соус або заправку. Геніальність полягає в простоті, і цей рецепт вкотре доводить це правило.
Соус з меду та гірчиці вражає універсальністю, адже виходить солодким, гірким, кислим та солоним водночас. Як його приготувати та для яких страв використовувати – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Як готувати соус
Мед та французьку гірчицю змішуємо в однакових пропорціях, зазвичай беруть по 2 столові ложки. Гірчицю можна взяти іншу, але вона не повинна бути надто гострою.
Після цього треба додати столову ложку лимонного соку, 3 столові ложки оливкової олії та добре перемішати. І все – ваш універсальний соус готовий.
Для яких страв його використовувати
Дуже добре цей соус буде смакувати з мʼясом. Він може бути маринадом, глазурʼю або звичайним додатком при подачі.
Також він може стати заправкою для салатів. Дуже добре себе проявляє з рецептами, в яких використовують горіхи.
Коли ви будете наступного разу запікати картоплю, обовʼязково полийте її цим соусом. Смак звичного гарніру буде незабутнім.
А коли ви поспішатимете та готуватимете сендвічі, то кращої намазки на основу просто не знайти.
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