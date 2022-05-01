Він недарма підкорив світ: рецепт грецького пирога зі шпинатом та сиром – це божественно смачно

Спанакопіта – одна з головних зірок грецької кухні. Як тільки ви спробуєте цей пиріг, то одразу зрозумієте, чому він став відомим на весь світ.

Тісто, сир та шпинат – це тріо, з яким будь-яка страва приречена на успіх. Так сталося і з цим грецьким пирогом, який не створить жодних турбот та подарує свято для всієї родини, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Янусині рецепти".

Цікаво Не треба ні духовки, ні желатину: лимонний десерт за 10 хвилин – відкриття цього літа

Рецепт спанакопіти

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1 склянка дрібно нарізаної цибулі;

– 2 столові ложки подрібненого часнику;

– сіль і перець до смаку;

– 2 пучки шпинату;

– 2 яйця;

– 1 склянка подрібненої фети;

– пів склянки тертого пармезану;

– пучок подрібненої петрушки;

– 125 грамів розтопленого вершкового масла;

– 8 листів тіста філо, розмороженого і розрізаного навпіл.

Приготування:

Розтопіть масло в широкій сковороді на помірному вогні. Всипте подрібнену цибулю та часник, посоліть і поперчіть до смаку. Готуйте, помішуючи час від часу, протягом 5 хвилин до м'якості. Поступово додавайте листя шпинату, тушкуючи близько 10 хвилин до повного випаровування вологи. Посоліть і поперчіть. Перемістіть суміш у велику миску та дайте охолонути. Вмішайте яйця, подрібнену фету, тертий пармезан і свіжу петрушку до однорідної маси. Розігрійте духовку до 190 градусів. Змастіть прямокутну форму маслом. Викладіть половину листа тіста філо на дно форми. Кондитерською пензлем рівномірно нанесіть масло на поверхню тіста. Розподіліть шпинатну начинку рівним шаром по всій площі. Решту листів філо змастіть маслом і накрийте начинку масляною стороною догори. Повторіть процедуру з усіма листами тіста. Акуратно надріжте верхній шар на квадратики. Випікайте 50 – 60 хвилин до золотистого кольору скоринки.

Смачного!

Страва літа: кабачкові човники з соковитою начинкою.