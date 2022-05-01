Він недарма підкорив світ: рецепт грецького пирога зі шпинатом та сиром – це божественно смачно
- Спанакопіта – це грецький пиріг зі шпинатом та сиром, який здобув популярність у світі.
- Основні інгредієнти: оливкова олія, цибуля, часник, шпинат, яйця, фета, пармезан, петрушка, вершкове масло, тісто філо.
Спанакопіта – одна з головних зірок грецької кухні. Як тільки ви спробуєте цей пиріг, то одразу зрозумієте, чому він став відомим на весь світ.
Тісто, сир та шпинат – це тріо, з яким будь-яка страва приречена на успіх. Так сталося і з цим грецьким пирогом, який не створить жодних турбот та подарує свято для всієї родини, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Янусині рецепти".
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Рецепт спанакопіти
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 склянка дрібно нарізаної цибулі;
– 2 столові ложки подрібненого часнику;
– сіль і перець до смаку;
– 2 пучки шпинату;
– 2 яйця;
– 1 склянка подрібненої фети;
– пів склянки тертого пармезану;
– пучок подрібненої петрушки;
– 125 грамів розтопленого вершкового масла;
– 8 листів тіста філо, розмороженого і розрізаного навпіл.
Приготування:
- Розтопіть масло в широкій сковороді на помірному вогні. Всипте подрібнену цибулю та часник, посоліть і поперчіть до смаку. Готуйте, помішуючи час від часу, протягом 5 хвилин до м'якості.
- Поступово додавайте листя шпинату, тушкуючи близько 10 хвилин до повного випаровування вологи. Посоліть і поперчіть. Перемістіть суміш у велику миску та дайте охолонути.
- Вмішайте яйця, подрібнену фету, тертий пармезан і свіжу петрушку до однорідної маси.
- Розігрійте духовку до 190 градусів. Змастіть прямокутну форму маслом. Викладіть половину листа тіста філо на дно форми. Кондитерською пензлем рівномірно нанесіть масло на поверхню тіста.
- Розподіліть шпинатну начинку рівним шаром по всій площі.
- Решту листів філо змастіть маслом і накрийте начинку масляною стороною догори. Повторіть процедуру з усіма листами тіста.
- Акуратно надріжте верхній шар на квадратики.
- Випікайте 50 – 60 хвилин до золотистого кольору скоринки.
Смачного!
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