Тесто, сыр и шпинат – это трио, с которым любое блюдо обречено на успех. Так произошло и с этим греческим пирогом, который не создаст никаких забот и подарит праздник для всей семьи, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Янусині рецепти".

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Рецепт спанакопиты

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 стакан мелко нарезанного лука;

– 2 столовые ложки измельченного чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– 2 пучка шпината;

– 2 яйца;

– 1 стакан измельченной феты;

– полстакана тертого пармезана;

– пучок измельченной петрушки;

– 125 граммов растопленного сливочного масла;

– 8 листов теста фило, размороженного и разрезанного пополам.

Приготовление:

Растопите масло в широкой сковороде на умеренном огне. Всыпьте измельченный лук и чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте, помешивая время от времени, в течение 5 минут до мягкости. Постепенно добавляйте листья шпината, тушите около 10 минут до полного испарения влаги. Посолите и поперчите. Переместите смесь в большую миску и дайте остыть. Вмешайте яйца, измельченную фету, тертый пармезан и свежую петрушку до однородной массы. Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте прямоугольную форму маслом. Выложите половину листа теста фило на дно формы. Кондитерской кистью равномерно нанесите масло на поверхность теста. Распределите шпинатную начинку ровным слоем по всей площади. Оставшиеся листы фило смажьте маслом и накройте начинку масляной стороной вверх. Повторите процедуру со всеми листами теста. Аккуратно надрежьте верхний слой на квадратики. Выпекайте 50 – 60 минут до золотистого цвета корочки.

Приятного аппетита!

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