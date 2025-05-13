Вишукана закуска за 15 хвилин: готуємо "ту саму" спаржу в беконі

Цей рецепт спаржі ви просто мусите спробувати. Улюблений бекон у поєднанні з нею смакує на зовсім іншому рівні.

Для цього рецепту найкраще використовувати зелену спаржу, адже саме вона найкраще смакує з хрустким та соковитим беконом. 24 Канал пропонує не втрачати нагоди насолодитися цією закускою, яка заслуговує центрального місця на вашому столі. Цікаво Він змусить забути про альтернативи: салат "Берлінський" – це просто свято на кожен день Рецепт спаржі в беконі Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів спаржі;

– кілька скибочок бекону;

– сир Пармезан до смаку. Приготування: Добре промийте спаржу, зріжте жорсткі кінчики. Опустіть у киплячу підсолену воду на 3 хвилини, потім перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу. Наріжте бекон тонкими смужками або використайте вже нарізаний. Обгорніть ним по кілька стебел спаржі, сформувавши "букетики", і закріпіть ниткою чи зубочистками. Готові заготовки обсмажте на гриль-сковороді або запечіть у духовці при 190 градусах до хрусткої скоринки. Подавайте гарячими, за бажанням притріть зверху Пармезан. Смачного! Варто обирати найкраще: як відрізнити молоду спаржу від старої.