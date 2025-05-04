Зараз триває сезон спаржі, а отже, потрібно спробувати з нею усі рецепти. А особливо ті, які вирвуть з буденності та подарують нотки витонченості.

Цей рецепт спаржі точно вартує того, аби його спробував кожен. Кілька простих додатків, акцент сиру Дор блю – і ви поринаєте в суцільну насолоду. 24 Канал радить за нагоди приготувати спаржу за рецептом з інстаграму відомого шефа Володимира Ярославського.

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Рецепт спаржі з Дор блю

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4 – 5

Інгредієнти:

– 600 грамів спаржі;

– 75 грамів цибулі;

– 3 зубчики часнику;

– 40 грамів білого сухого вина;

– 30 грамів масла;

– 25 грамів борошна;

– 150 грамів бульйону;

– 100 грамів вершків 30%;

– 40 грамів петрушки;

– сіль, перець, трави;

– сухарі крупного помелу;

– 100 грамів сиру Дор блю.

Приготування:

Очистіть спаржу: овочечисткою зніміть тонкий верхній шар з нижньої частини стебел — він жорсткий і волокнистий. Якщо кінчики твердуваті, злегка надріжте їх. Промийте спаржу та покладіть у холодну воду. Приготуйте соус: у сотейнику розтопіть вершкове масло, всипте борошно та обсмажте до легкого золотистого кольору — це основа соусу ру. Потім поступово влийте бульйон і вершки, додайте дрібку солі та щіпку меленого мускатного горіха. Доведіть до кипіння і варіть до загустіння. Окремо обсмажте подрібнену цибулю з часником, влийте біле вино і випаріть рідину. Перекладіть у блендер соус, обсмажену цибулю з часником і додайте жменю свіжої петрушки. Збийте до однорідної консистенції. Пропустіть соус через сито, посоліть до смаку — спаржу не соліть, тому соус має бути виразним. У форму для запікання налийте частину соусу, рівномірно покладіть спаржу, полийте рештою соусу. Посипте панірувальними сухарями, покладіть розкришений сир Дор блю та збризніть трохи олією. Запікайте у розігрітій духовці при температурі 185 градусів приблизно 17 – 20 хвилин.

Смачного!

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