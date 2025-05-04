Цей рецепт спаржі точно вартує того, аби його спробував кожен. Кілька простих додатків, акцент сиру Дор блю – і ви поринаєте в суцільну насолоду. 24 Канал радить за нагоди приготувати спаржу за рецептом з інстаграму відомого шефа Володимира Ярославського.
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Рецепт спаржі з Дор блю
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4 – 5
Інгредієнти:
– 600 грамів спаржі;
– 75 грамів цибулі;
– 3 зубчики часнику;
– 40 грамів білого сухого вина;
– 30 грамів масла;
– 25 грамів борошна;
– 150 грамів бульйону;
– 100 грамів вершків 30%;
– 40 грамів петрушки;
– сіль, перець, трави;
– сухарі крупного помелу;
– 100 грамів сиру Дор блю.
Приготування:
- Очистіть спаржу: овочечисткою зніміть тонкий верхній шар з нижньої частини стебел — він жорсткий і волокнистий. Якщо кінчики твердуваті, злегка надріжте їх. Промийте спаржу та покладіть у холодну воду.
- Приготуйте соус: у сотейнику розтопіть вершкове масло, всипте борошно та обсмажте до легкого золотистого кольору — це основа соусу ру.
- Потім поступово влийте бульйон і вершки, додайте дрібку солі та щіпку меленого мускатного горіха. Доведіть до кипіння і варіть до загустіння.
- Окремо обсмажте подрібнену цибулю з часником, влийте біле вино і випаріть рідину.
- Перекладіть у блендер соус, обсмажену цибулю з часником і додайте жменю свіжої петрушки. Збийте до однорідної консистенції.
- Пропустіть соус через сито, посоліть до смаку — спаржу не соліть, тому соус має бути виразним.
- У форму для запікання налийте частину соусу, рівномірно покладіть спаржу, полийте рештою соусу. Посипте панірувальними сухарями, покладіть розкришений сир Дор блю та збризніть трохи олією.
- Запікайте у розігрітій духовці при температурі 185 градусів приблизно 17 – 20 хвилин.
Смачного!
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